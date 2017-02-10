Тимошенко и ряд нардепов предлагают Раде отправить в отставку Гройсмана

Ряд народных депутатов Украины зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отставке Владимира Гройсмана с поста премьер-министра.

Авторами зарегистрированного в пятницу "Проекта постановления об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б." (No6076) являются 11 депутатов от фракции "Батькивщина", в том числе лидер фракции Юлия Тимошенко, а также внефракционный парламентарий Дмитрий Добродомов.

По состоянию на 17.00 пятницы текст проекта постановления, а также какие- либо сопроводительные документы к нему на сайте парламента не обнародованы.

В графе "состояние прохождение" указано, что в настоящее время документ передан на рассмотрение руководства парламента.

Как сообщалось, лидер фракции "Батькивщина" Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета 6 февраля заявила о необходимости отправить в отставку премьер-министра В.Гройсмана.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев 10 февраля сообщил, что фракция готовит материалы для отставки премьер-министра. "Мы готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственное препятствие -этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения", - сказал С.Соболев журналистам в кулуарах парламента.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли быть поднят вопрос об отставке премьер-министра до 14 апреля, нардеп сказал: "У меня есть такое ощущение, что да".

Кабинет министров Украины под руководством В.Гройсмана был утвержден и приступил к работе 14 апреля 2016 года.