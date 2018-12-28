Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, Порошенко на втором месте - опрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в первом туре выборов президента получила бы поддержку 16% украинцев из тех, кто намерен голосовать.

Таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 13,8%, за шоумена Владимира Зеленского - 8,8%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,9%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,8%.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.