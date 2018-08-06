Тимошенко: национальная идея сегодня - удержать украинцев в Украине

Национальная идея Украины сегодня состоит в создании таких условий, при которых украинцам было бы хорошо работать в родном государстве, жить здесь, а не бежать в более развитые страны. Так считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, о чем написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по свежей статистике, украинские заробитчане в течение года перечислили в страну 5 млрд евро.

"И это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это - простые люди, которые пытаются выжить, вопреки "реформам" и реально заботятся о своих семьях и своей стране", - написала Тимошенко. В то же время, образщает внимание политик, доллар пробил "психологическую отметку в 27 гривен".

"Наша власть может объяснить что угодно чем угодно. Плохие дороги - особенностями ландшафта и локальными сдвигами почв, задержки с выплатами пенсий - "разрывами", коррупцию - несовершенством законодательства, инфляцию - летней жарой или дождями ... Единственное, чего она прояснить никак не в состоянии, - почему же власти живется все лучше и лучше, а людям - все хуже и хуже. Почему по телевизору - все хорошо, а в холодильниках - не очень ... Почему есть "144 реформы", но - никакого результата ...", - отметила Тимошенко.

По ее мнению, национальная идея должна состоять в том, чтобы люди хотели жить и работать в Украине.