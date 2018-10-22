Тимошенко назвала 5 шагов для развития экономики

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала пять основных шагов для развития экономики Украины. Об этом она рассказала во время встречи со студентами Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

В частности, нардеп отметила необходимость развивать внутренний рынок.

"Внутренний рынок - это покупательная способность людей. Главный инвестор в стране - это человек, который может что-то покупать. Если человек не способен покупать еду, одежду, медикаменты, экономике некуда это продавать. Надо создать внутренний платежеспособный рынок", - пояснила Тимошенко.

Она отметила, что в долларовом исчислении ВВП за 4,5 года упал в 1,6 раза: "Экономика будет падать, если доходы будут в 16 раз ниже, чем в объединенной Европе, и в 23-24 раза ниже, чем в США ".

Во-вторых, нужно в корне поменять денежно-кредитную политику, считает Тимошенко.

"Нацбанк грубо заимствует деньги под 18% годовых условно стабильного курса валюты. Эта финансовая пирамида накопила долг на уровне 84% ВВП. Все заимствования в мире под государственные гарантии и на госнужды делаются под 1,5 - 3%, а у нас - 18%. За 4,5 года из Украины вытянули почти 13 млрд долл. Столько мы от МВФ получили", - отметила лидер "Батькивщины".

В-третьих, в Украине вдвое завышенная налоговая нагрузка на бизнес: "У нас 60% экономики в тени. Надо изменить налоговую систему и поставить в правильную позицию в отношении бизнеса".

Следующая составляющая, по мнению Тимошенко, - необходимость перейти к переработке в Украине сырьевой продукции.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Если перерабатываем сырье дома - 180 млрд от продажи готовой продукции как внутри страны, так и за ее пределами. ВВП - 112 млрд долл. (2017.). А можем только от аграрного сектора получать 180 млрд евро", - подчеркнула она.

И последняя, пятая составляющая - принятие Новой Конституции, Нового экономического курса, стратегии мира, которые помогут вывести Украину из кризиса.

"Мы все для того, чтобы показать высокий класс организации своей жизни. Мы можем делать изменения. У нас есть все шансы построить красивую архитектуру нового общества", - убеждена лидер "Батькивщины".