Тимошенко назвала предоставление Томоса событием, определяющим историю нации

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила Украину с решением Константинополя по предоставлению Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба партии.

"Это большое, ожидаемое и светлое событие, которое определяет историю страны, историю нации на многие годы, а может и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом - суть христианства, его великая миссия и духовное предназначение", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ю.Тимошенко отметила, что украинская церковь - одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.

"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Великий Владимир крестил Киевскую Русь. У нас есть история, мы имеем традицию, имеем свою Божью истинную веру и свой праведный путь. И, наконец, историческая справедливость восстановлена. Мы будем иметь свою действительно независимую церковь", - отметила она.