Тимошенко обещает пристально следить, кого "выбросят" во время голосования за членов ЦИК

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко удовлетворена тем, что в представление президента Украины Петра Порошенко на членов Центральной избирательной комиссии внесена кандидатура Андрея Евстигнеева от фракции "Батькивщина".

"Есть результат! Президент все-таки исправил свою ошибку и официально внес в Верховную Раду кандидата в ЦИК от "Батькивщины" Андрея Евстигнеева", - написала она на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Таким образом, подчеркнула Ю.Тимошенко, внесены 14 кандидатов на 13 вакансий. "Будем пристально следить, кого "выбросят" во время голосования. Приложим все усилия, чтобы в ЦИК в соответствии с законом были выдвиженцы всех фракций, включая "Батькивщину", - заявила политик.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес представление на членов Центральной избирательной комиссии, спикер парламента дал поручение отправить документы кандидатов на спецпроверку.

А.Парубий выложил фотокопию списка кандидатов за подписью П.Порошенко (от 5 февраля). В данном списке - 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.

А.Евстигнеев - кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Это кандидатура от фракции "Батькивщина".

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин сообщил, что президент пообещал рассмотреть кандидатуру А.Евстигнеева в члены ЦИК, поданную фракцией "Батькивщина".