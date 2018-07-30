Тимошенко: Обеспечить Украине интеллектуальное лидерство - это для меня задача No1

30 июля 2018, 12:41
 Политика Источник: MIGnews (Украина)

Поощрить молодых и талантливых людей работать в Украине и для Украины - так Юлия Тимошенко определила свою задачу номер один как для политика. Об этом лидер партии "Батькивщина" написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в современном мире перспектива стран определяется уже не столько промышленными ресурсами, сколько технологиями, идеями, а главное - людьми. Однако Украина, к сожалению, до сих пор остается среди стран, из которых эмигрировали больше молодых и перспективных специалистов.

"Нужна серьезная комплексная программа интеллектуального роста страны", - подчеркнула Тимошенко.

Источник: MIGnews (Украина)
 
 
 