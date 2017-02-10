Тимошенко обиделась на слухи о ее встрече с Трампом у туалета

Глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что ей больно от разговоров о том, что ее встреча с президентом США Дональдом Трампом якобы произошла возле туалета. По ее словам, беседа проходила в отдельной комнате. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", - рассказала она.

Ранее глава американской компании по связям с общественностью BGR Public Relations Джефф Бирнбаум в комментарии американскому изданию Politico заявил, что "по словам присутствовавших на молитвенном завтраке, Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с туалетной комнатой в надежде поймать момент, чтобы пожать ему руку". "Реальной встречи не было, президент пожал руку многим людям, одной из них была Тимошенко", - подчеркнул Бирнбаум.