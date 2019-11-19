Тимошенко отреагировала на слова Зеленского: ждем на корпоративах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о "договорняках" и заявила, что должность президента Украины не вечная, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон", - говорится в сообщении.

Юлия Тимошенко также добавила, что должность Президента не вечна, цитируя: "Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе...".

"Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино", - подытожила она.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что председатель депутатской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места. "Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - отметил Зеленский.