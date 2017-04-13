Тимошенко ответила на предложение Гройсмана передать ее "Газпрому" вместо денег

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов ответила на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего отдать ее России вместо денег за газ. Об этом сообщают РИА "Новости".

Она отметила, что своими высказываниями премьер-министр Владимир Гройсман напоминает упаковочную пленку с пузырьками.

"Знаете, дети когда хотят поиграть, они давят эти пупырышки, они лопаются так громко... Вот для меня это образ Гройсмана - такая громко лопающаяся пупырышка", - сказала она.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналиста о вероятности проигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, заявил, что в таком случае "Газпрому" придется отдать экс- премьера и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Ранее Гройсман заявлял, что считает лидера фракции "Батькивщины" Юлию Тимошенко "мамой украинской экономической слабости, коррупции и неэффективности".

Тимошенко заявила на это, что обвинения в коррупции со стороны премьер- министра Украины Владимира Гройсмана являются свидетельством слабости и неспособности действовать честно.