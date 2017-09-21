Тимошенко: Парубий нагло продавливает "судебную реформу" в нарушение регламента.

Руководство парламента в нарушение Регламента работы Верховной Рады Украины пытается протащить голосование за недопустимую "судебную реформу", для чего используются теневые кулуарные договоренности, что является унижением парламентаризма и недопустимым в демократическом мире явлением.

Такое заявление озвучила сегодня лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Сейчас председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вносит на рассмотрение парламента предложение, чтобы не рассматривать в соответствии с процедурой поправки к законопроекту о так называемой "судебной реформе", а голосовать их "оптом" при пустом зале, чтобы вслед проголосовать за этот позорный законопроект", - сказала она и добавила: "Сейчас наблюдаем кнопкодавство и нарушение Регламента, а председатель Верховной Рады стал инструментом кланов и окружения президента для протягивания "судебной реформы".

При этом, по словам Тимошенко, фракция "Батькивщина" во время подготовки законопроекта подала более 1 тыс. поправок, чтобы "хоть как-то вытянуть закон на европейский цивилизованный уровень".

Она также отметила, что сейчас среди депутатов от власти в кулуарах парламента продолжаются договоренности, чтобы "за взятки, "откаты" из бюджета, возможность ведения незаконного бизнеса на границе и конфеты "рошен" протянуть соответствующее голосование. При этом в Верховную Раду без предусмотренных Регламентом процедур прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, что может свидетельствовать о факте определенного давления на парламентариев.

"В нарушение норм Регламента "новый директор парламента" Гройсман пытается управлять Радой. Это означает, что работает не парламент, не парламентаризм, не Регламент Верховной Рады и не справедливость, а господствуют черные договоренности за кулисами, где делят коррупционные деньги", - возмущенно подчеркнула Тимошенко.

Анализируя текст законопроекта о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов судопроизводства и других законодательных актов, она отметила, что документ является недопустимым для принятия, поскольку лишает страну и людей системы справедливого правосудия.

"В зале Верховной Рады проходит масштабный, очень низкий и позорный фарс. Президент Украины через свои карманные фракции пытается протянуть так называемую "судебную реформу". Однако это не судебная реформа, ведь соответствующим объемным законопроектом, который вносит изменения в ряд кодексов судопроизводства - президент берет в свои руки в ручном управлении всю систему правосудия Украины", - предостерегла Тимошенко.

Прежде всего, по ее словам, соответствующей "судебной реформой" внедряется финансовый барьер, чтобы люди не смогли обратиться в суд.

"Сегодня 60% украинцев согласно данным ООН находятся за чертой бедности, и для них поставили такие расценки за судебные услуги, они не смогут обратиться в суд", - почснила Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, вводится "диктат и репрессивные инструменты в руках председательствующего в судебном процессе", который может "выгнать людей, закрыть процесс от публичного наблюдения, начислить штрафные санкции участникам процесса и обвинить злоупотреблением права".

"Это означает, что ждать справедливости - не стоит. И судебная система превратится в репрессивный орган против людей, ведь разрушается вся система права, доступа людей к правосудию, справедливости и узурпируется судебная система в руках президента", - сказала глава фракции.

Тимошенко также отметила, что сегодня в парламенте нарушают Регламент работы Верховной Рады Украины и продавливают "судебную реформу" без рассмотрения принципиальных и важных депутатских поправок, чтобы ускорить рассмотрение других недопустимых "реформ".

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вне Регламента пришел в Верховную Раду Украины, чтобы протянуть еще и пенсионную реформу", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что в рамках так называемой "пенсионной реформы" власти планируют ввести недопустимые вещи, которые ухудшат благополучие пенсионеров.

"Де-факто хотят ввести повышение пенсионного возраста до 65 лет через механизм увеличения трудового стажа до 35 лет, сокращение на 35% размера пенсий для всех пенсионеров, которые выйдут на пенсию с 1 января 2018 путем понижения коэффициента начисления пенсий с 1,35 до 1. Также лишат льгот пенсионеров, которые работали на вредных производствах", - перечислила она.

Тимошенко отметила, что такие негативные новеллы власть прикрывает индексацией пенсий пенсионерам и отменой 15%-го налога на пенсии работающих пенсионеров, хотя на самом деле следует выполнить Закон об индексации и осовременивание пенсий, и отдельным законом, который уже зарегистрирован в парламенте, отменить 15% налог на пенсии для работающих пенсионеров.

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