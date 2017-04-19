Тимошенко: Порошенко ради получения сверхприбылей хочет разрешить продажу украинской земли

Президент Петр Порошенко пытается открыть рынок продажи сельскохозяйственных земель в Украине для получения сверхприбылей аграрной мафией. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время собрания инициативной группы по организации Всеукраинского референдума по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли, передает пресс-служба партии.

Тимошенко подчеркнула, что президент не воспользовался своим правом объявить референдум по вопросу продажи сельскохозяйственной земли.

"Во главе аграрной мафии стоит Гарант Конституции - президент Украины Петр Порошенко, который своей "аграрной семье" накопил сотни тысяч гектаров для того, чтобы ее легализовать через продажу на так называемых аукционах. Забрав землю бесплатно на фальшивых аукционах, власти планируют на продаже земли заработать до 3,5 трлн евро, что в 40 раз больше, чем ежегодное ВВП Украины", - сказала она.

Ажиотаж вокруг продажи сельскохозяйственной земли, вызванный нынешней властью во время российской военной агрессии, лидер "Батькивщины" объясняет тем, что аграрная мафия, которая объединяет с десяток семей, в том числе президента, намерена "за копейки" скупить землю, хотя она является бесценной.

В качестве примера экс-премьер-министр привела ситуацию с Германией, где продается только 1% земли сельскохозяйственного назначения, где один гектар стоит как минимум 70 тысяч евро, а в Украине у обнищавшего народа "аграрная мафия во главе с президентом скупает земельные паи по цене 500-700 долларов США за гектар".

Тимошенко считает, что важный вопрос заключается также в том, кому будет принадлежать пожизненный доход от украинской сельскохозяйственной земли.

И Украина, по ее словам, должна выбрать такую стратегию, чтобы развивать собственное фермерское хозяйство и получать прибыль именно от продажи готовой переработанной продукции из сырья.

"От продажи сырья Украина ежегодно получает 17,8 млрд евро. А Италия, которая перерабатывает сырье и торгует готовыми изделиями, с гектара земли получает в 10 раз больше доходов, чем в Украине", - сказала Тимошенко.

Политик считает: "Если мы как нация будем способны построить переработку сырья, изготовить экологически чистую продукцию и отдать ее на экспорт, то это ежегодно даст 178 млрд евро прибыли".

"Президент должен бы выполнить Основной закон и, как гарант Конституции, поставить одну подпись под указом, провести референдум по инициативе президента и спросить у людей: хотят ли они продавать украинскую сельскохозяйственную землю. Нет, он этого не сделал. За спиной у народа подписал меморандум о сотрудничестве с МВФ и сказал, что землю будут продавать. За спиной у народа его депутаты, на которых "уже негде пробу ставить", внесли законопроект о продаже сельскохозяйственной земли", - пояснила Тимошенко.

Депутат также уверена, что украинский народ заставит власть провести Всеукраинский референдум о запрете продажи сельскохозяйственной земли. И если власть будет этому препятствовать, то она не удержится на должностях.

"Ни в коем случае нельзя дать власти даже пальцем прикоснуться к сельскохозяйственной земле" - подытожила она.

Также Тимошенко заявила, что сегодня объявлено начало процедуры проведения Всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли.