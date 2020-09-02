Тимошенко повідомила, що одужує від коронавірусу

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила про покращення свого стану і початок одужання від коронавірусної хвороби.

Про це вона написала у Facebook.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала лідерка "Батьківщини".

Тимошенко подякувала всім, хто її лікував, "молився за здоров'я і в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції".

23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Бабель

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