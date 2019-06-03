Тимошенко предложила начать переговоры с РФ с "чистого листа". Геращенко резко ей ответила

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила возобновить переговоры с Россией по поводу украинских заложников, военнопленных и политических заключенных "с чистого листа", добавив, что Минские договоренности зашли в тупик. Вице-спикер Верховной Рады, экс-уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко резко ответила ей на это заявление.

Соответствующий спор произошел в понедельник, 3 июня, во время Согласительного совета ВР.

Тимошенко отметила, что сейчас все украинские политзаключенные и пленные брошены на произвол судьбы. "Шесть недель прошло с президентских выборов, шесть недель люди ждут перемен, но у нас даже нет бюджетной декларации, которая должна быть подана вовремя. У нас на следующий год снова запланированы злободневные заработные платы и пенсии, а еще больше, чем кто- либо другой перемен ждут наши военнопленные, наши политзаключенные, наши заложники, которые вообще не понимают, почему они брошены на произвол судьбы. Никаких переговоров не ведется, никаких дискуссий не существует. Практически забытые люди, и поэтому я хочу обратить внимание, что в том числе спикер Думы страны, которая ведет против нас войну, сказала о том, что нужно начинать переговоры с чистого листа, в том числе в связи с избранием нового президента", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула необходимость начала новых переговоров, отметив, что Минские договоренности зашли в тупик. "Никакого обмена пленными не существовало, просто прикрывали этими заявлениями реальную коррупцию и раздел ресурсов страны между людьми, которые окружали бывшего президента. Сейчас надо начинать все сначала и начинать немедленно", - отметила Тимошенко.

Геращенко в свою очередь ответила, что отказ от Минского процесе позволит странам ЕС отменить санкции против РФ.

"Не только я с удивлением услышала, что нас призывают с чистого листа с человеком, который поставил 1 марта 2014 на голосование вопрос о введении войск в Украину и как на меня является военным преступником причастным к тому, что у нас было откушено Крым и часть Донбасса. Я хочу напомнить, что этот человек не просто находится в санкционным спискам Европейского союза, а есть решение Верховной Рады Украины о незаконности выборов Госдумы РФ, которое было проведено в частности в оккупированном Крыму и я хочу напомнить, что за это решение голосовали в том числе те народные депутаты и фракции, лидер которой нам сейчас цитирует преступника, который голосовал за ввод войск в Украину... По Минску. Те люди, которые призывают с чистого листа в России начать переговоры, они меньше всего хотят, чтобы там были Минские соглашения, потому что Минские соглашения - это минус санкции", - заявила она.

Она добавила, что Минский процесс на сегодня действительно находится в серьезной стагнации и "точно не из-за украинской переговорной позиции". По словам Геращенко, она сейчас находится в оппозиции к действующей власти, однако у нее состоялась конструктивная встреча с президентом Владимиром Зеленским именно по поводу вопроса украинских заложников.

"В отличие от здесь присутствующих людей, которым это не болит, для уких это чтобы брякнути, для меня и для нашей команды - это тема, которая болит. Все, что касается заложников, политзаключенных, военнопленных, мы всегда будем готовы сотрудничать, помогать, передавать всю информацию, потому что вытащить каждого человека это долг и действующей власти и каждой присутствующей человека здесь", - резюмировала она.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и находятся в плену пророссийских боевиков в "Л/ДНР". Президент и родственники обсудили, как можно ускорить возвращение наших ребят.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур, ссылаясь на мать пленника. Сын телефону ей сказал, что терпеть холод в камере, плохую еду и безнадежность больше не способен. Просит вмешаться президента Украины.