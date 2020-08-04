Тимошенко просила Єрмака призначити її главою делегації замість Кучми

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку призначити її главою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

Про це повідомив член ТКГ, представник Донецької області в українській делегації в Мінську Сергій Гармаш у Facebook.

За його словами, Тимошенко приходила з пропозицією два тижні тому, обіцяючи "підключити свої дипломатичні зв'язки". Але плану з урегулювання ситуації на Донбасі так і не надала.

"Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що в неї є план і вона підключить всі свої дипломатичні зв'язки, і в Росії, і на Заході. А потім пропала, так плану і не представивши", - розповів Гармаш.

Гармаш також розповів про зустріч учасників делегації, яка відбулася 3 серпня. За його словами, новий глава делегації - перший президент Леонід Кравчук прийшов на зустріч з першим прем'єр-міністром ">Вітольдом Фокіним. Раніше Кравчук розповідав, що Фокін може долучитися до делегації, але питання ще не погоджене.

"Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор", - написав Гармаш. Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає першого президента Леоніда Кравчука як голову Української делегації в ТКГ з питань Донбасу. Згодом Кравчук підтвердив, що його запрошують на посаду замість другого президента Леоніда Кучми.

Кравчука призначили на посаду 30 липня.

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