Тимошенко рассказала, как президентство Порошенко отразилось на пенсиях украинцев

Сегодня украинцы сами могут оценить уровень своей жизни и собственные возможности существования.

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенков эфире телеканала NewsOne.

"Люди могут оценить уровень работы правительства по своим кошелькам, по своим холодильникам, по состоянию жизни семьи, могут ли они вылечить своих детей и родителей и, в конце концов, могут ли они поехать отдыхать и по безвизу съездить за границу. Поэтому отчеты, на самом деле, Украине не нужны, это все формальности", - пояснила нардеп.

По словам Тимошенко, отчет - это когда люди начали жить сравнительно лучше. Но, как утверждает нардеп, сегодня мы этого наблюдать не можем. Как доказательства Тимошенко привела в пример исследования Организации Объединенных Наций.

"Так вот, в Украине на сегодняшний день 60% людей живут за пределами бедности. Потом, согласно свежим рейтингам World Happiness, Украина вошла в тройку самых несчастливых стран мира. И еще стопка таких рейтингов о том, что мы возглавляем коррупционный рейтинг", - отметила Тимошенко.

В дополнение к этому лидер "Батькивщины" добавила, что за последние три года в Украине в 2,78 раза упала средняя пенсия.

"Она была 187 долларов 50 центов, сейчас она составляет 68 долларов 80 центов. Также упала в 1,7 раза заработная плата украинцев", - подытожила Тимошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная реформа, которую разработал Кабинет министров Украины, не предусматривает повышение пенсионного возраста. При этом он подчеркнул, что пенсионные выплаты необходимо заработать, а не просто достичь пенсионного возраста.