Тимошенко требует совещания лидеров фракций относительно фальсификаций во время рассмотрения земельного закона

Фракция "Батькивщина" требует немедленно созвать консультации лидеров парламентских фракций и руководства парламента, чтобы выяснить причины нарушения аграрным комитетом Меморандума о процедуре рассмотрения закона о распродаже земли No2178-10. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Накануне праздников представители всех фракций подписали Меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта по продаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ, как так случилось, кто сломал решение всех фракций Верховной Рады Украины и пустил в незаконном русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу к нашему самоуничтожению?" - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Председатель партии напомнила, что прописанные президентским монобольшинством в законе нормы приведут к коррупционному обращения украинских земель и их неограниченной скупки иностранцами.

"Законопроект говорит о том, что землю можно продавать в совершенно несозданной системе аграрных отношений в Украине. Эту землю можно продавать иностранным банкам и кредитным учреждениям без ограничения количества. Кроме того, установлено ограничение количества земли в одни руки для всех - 10 тысяч гектаров. В мировой практике такого нет!" - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко возложила ответственность за протягивание вопреки интересам людей закона о распродаже земли на президента, в руках которого сегодня сосредоточена вся власть в стране.

"Зная, что более 70% украинцев категорически против открытия рынка земли, президент не проводит референдум, а продолжает выполнять указания, которые поступают извне", - отметила лредседатель партии "Батькивщина".