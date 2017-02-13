Тимошенко требует зарегистрировать проект постановления об отставке Гройсмана

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко требует до конца дня зарегистрировать проект постановления об отставке премьер- министра Украины Владимира Гройсмана, инициированное членами ее фракции, а также грозит подать иск в суд.

"Антизаконная деятельность Парубия (спикер парламента Андрей Парубий), секретариата Верховной Рады вышла за все пределы. Мы настаиваем на регистрации проекта постановления об увольнении господина Гройсмана немедленно буквально сегодня до конца дня. Мы, безусловно, будем подавать в суд, потому что это прямое нарушение Конституции и регламента", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что спустя несколько часов после регистрации проекта постановления об отставке В.Гройсмана документ убрали с сайта. Она подчеркнула, без указания председатель Верховной Рады Андрея Парубия такого не случилось бы.

По словам политика, в аппарате Верховной Рады пояснили, что проект постановления был неконституционным, поскольку для его регистрации необходимо 150 подписей народных депутатов. При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что в этом нет необходимости, и в качестве примера привела проект постановления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка от 14 апреля 2016 года, которое внесли два человека - на то время руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Лидер "Батькившины" назвала пять причин для отставки премьер-министра В.Гройсмана: первое -"осознанное уничтожение малого бизнеса, как основы стабильности и развития экономики Украины"; второе -гиперинфляция; третье- снижение уровня жизни населения; четвертое - "осознанная зачистка малых сел, поселков и городов"; пятое - коррупция в государстве.

Отвечая на вопрос, хотела бы она возглавить правительство, Ю.Тимошенко заявила, что при нынешнем созыве Верховной Рады Украины она не может занять должность премьер-министра.

"Потому, что выдвигает кандидатуру президент. Во-вторых, для того чтобы быть премьер-министром, нужно, чтобы большинство поддерживало премьер- министра. Премьер-министра опирается на большинство, а большинство голосует за премьер-министра", - сказала политик, напомнив, что "Батькивщина" не входит в состав нынешнего парламентского большинства.

"Я считаю, что не нужно обращать внимание на упреки наших политических оппонентов, что мы хотим уволить Гройсмана, потому что кто-то из "Батькивщины" претендует на эту должность. Это не соответствует действительности", - добавила Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, зарегистрированный в пятницу днем группой народных депутатов в Верховной Раде проект постановления об отставке В.Гройсмана с поста премьер-министра по состоянию на вечер пропал с сайта парламента.

Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады Украины информации о внесении "Проекта постановления об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б." (No6076) авторства 11 нардепов от фракции "Батькивщина", в том числе ее лидера Юлии Тимошенко, а также внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова по состоянию на 17.00 говорилось, что он "передан на рассмотрение руководства". Текст проекта постановления, а также какие-либо сопроводительные документы к нему на то время отсутствовали.

Вместе с тем, спустя некоторое время название проекта постановления No6076 было изменены на "Проект постановления", дополнительная опубликованная раннее информация (инициаторы, профильный и прочие комитеты) была убрана. В графе прохождения проекта постановления также была убрана информация о передаче его на рассмотрение руководства и значилось, что он "получен Верховной Радой" (предыдущий этап прохождения документа).

По состоянию на 19.00 пятницы при попытке обновить страницу с проектом постановления указывается, что "Законопроект не найден!".

В то же время, при повторном заходе на сайт Верховной Рады под No6076 значится иная законодательная инициатива: "Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы".

В партии "Батькивщина" заявили, что "требуют разъяснений от аппарата Верховной Рады и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента".

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