Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Лидер партии "Батькивщина", глава одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко считает, что намерение провести телемост канала NewsOne с российским телеканалом является следствием политики пятого президента Украины Петра Порошенко.

Председатель парламента Андрей Парубий и его первый заместитель Ирина Геращенко парировали ей.

"Не нужно рассказывать, что организация телемостов - это какая-то новая, непонятная для нас история. Этот телемост Петр Порошенко "строил" 5 лет. И сейчас по этому мосту готовятся делать очень сильную информационную атаку на Украину. Потому сейчас не причитать, а немедленно останавливать", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета Рады в понедельник.

Лидеру "Батькивщины" возразили Парубий и Геращенко.

"Когда я слышу политические выступления и слышу, что вина, оказывается, Порошенко, хочу Вам сказать: если бы сегодня президентом Украины был Петр Порошенко, у нас даже не было бы такой дискуссии. Вопрос телемоста был бы решен моментально через Совет национальной безопасности и обороны... Сегодня мы в беспокойстве и волнении потому, что ожидаем, что новоизбранный президент будет также твердо и четко отстаивать национальные интересы Украины, как отстаивал Петр Порошенко", - сказал Парубий.

В свою очередь, Геращенко обратила внимание, что присутствующие на согласительном совете политики, которые критикуют Порошенко, проводят много времени на пророссийских телеканалах.

На данный момент телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить") "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".