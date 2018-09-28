Тимошенко: я никогда не работала и не буду работать с Медведчуком

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заверила, что никогда не работала и не будет работать с Виктором Медведчуком. Об этом она сегодня заявила на пресс- конференции в Киеве.

"Хочу напомнить, что именно Порошенко своими решениями и решениями своих структур назначил Виктора Медведчука вести переговоры в минском формате. Именно Порошенко сотрудничает с Виктором Медведчуком и об этом он сказал публично на одной своей пресс-конференции. И именно Виктор Медведчук подтвердил, что все, что он делает в Москве, - он выполняет поручения Петра Порошенко", - отметила Тимошенко.

Своими главными врагами на президентских выборах Юлия Тимошенко, по просьбе журналистов, назвала "все силы, которые будут выставлены Российской Федерацией, которая ведет сегодня войну против Украины" и коррупционеров во главе с нынешним президентом.

"Они уже четыре с половиной года обирают страну до нитки, устанавливают тарифы, на которых строят свои коррупционные сделки, разбирают государственную собственность и государственные месторождения, уничтожают экономическую жизнь страны и экономический класс. Они обескровливают Украину, забирают у нее будущее и выталкивают миллионы украинцев за пределы нашей земли искать счастья в других государствах", - возмутилась председатель партии.

Тимошенко убеждена: ни у ставленников страны агрессора, ни у ставленников мафии нет шансов на победу.

"В этот раз мы вместе с украинцами на порядок сильнее: мафия не пройдет, и страна агрессор со своей пятой колонной не пройдет. Эти президентские выборы закончат ту эпоху унижения украинцев, которую мафия ведет уже много лет - не менее двадцати. Я хочу, чтобы мы не дали получить ни реванша, ни сохранение старой системы", - заверила лидер "Батькивщины".