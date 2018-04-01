Тимошенко задекларировала 225 тыс. гривен зарплаты за 2017 год

Народный депутат Украины, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2017 году получила в 2017 году 225 тыс. гривен заработной платы за работу народным депутатом. Об этом свидетельствуют данные в ее электронной декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Еще около 253 тыс. гривен Юлия Тимошенко получила на исполнение депутатских полномочий. Также депутат задекларировала 81,7 тыс. гривен процентов от вклада в "Сбербанке", который составляет более 614 тыс. гривен.

В наличности Тимошенко держит 290 тыс. гривен. Кроме того, в декларации указано приобретение недвижимого имущества, на что было потрачено 185 тыс. гривен.

Депутат указала в декларации и ювелирные изделия таких брендов, как Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier и Chopard.

Относительно недвижимости, то собственного жилья у народного депутата нет. В декларации указан арендованный дом в Козине Обуховского района Киевской области площадью 588 кв. м.

Также Тимошенко задекларировала право пользования четырьмя земельными участками в Козине, общая площадь которых составляет 6106 кв. м. Указано, что право собственности на дом и два земельных участка, которыми пользуется нардеп, принадлежит Шараповой Татьяне Валерьевне. Еще два участка находятся в собственности Уляхиной Антонины Николаевны.

Остальное имущество задекларировано на супруга политика - Олекасандра Тимошенко. Речь идет о наручных часах мужа марок Vacheron Constantin и Corum.

Муж также владеет двумя автомобилями - Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска, стоимость которого на момент приобретения в 2014 году составила более 1 млн 248 тыс. гривен, и ГАЗ 14, который был приобретен также в 2014 году за 79,7 тыс. гривен.

У Александра Тимошенко также задекларированы 194 тыс. евро, 360 тыс. гривен и 357,7 тыс. долларов наличными. Еще почти 245 тысяч гривен дохода он получил от чешской компании Britico Product sro. Еще 3,3 млн гривен мужа депутата - это доход доходов от предпринимательской деятельности. На счетах Александр Тимошенко имеет 21 тыс. гривен и 28 тыс. долларов в ПАО "Мегабанк".

Кроме того, ему принадлежат 25% ООО "Геофорс" (стоимость в декларации оценено в 1 млн гривен) и 100% ООО "Леди Ю" (оценено в 35 тыс. гривен).

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил 1 млн 302 тыс. гривен заработной платы за 2017 год.

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