Тимошенко: Задержки пенсий нельзя оправдать ничем

Задержки пенсионных выплат фактически за несколько месяцев до выборов - это тревожная тенденция, которая может свидетельствовать о реальном, далеком от удовлетворительного, положение дел в стране. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

"Из регионов поступают сигналы о задержке пенсий. Искренне надеюсь, что это "технические проблемы", как пытаются уверить в правительстве и в Пенсионном фонде, а не 145 "реформа" власти", - написала политик.

Лидер фракции убеждена, что любые задержки пенсионных выплат необходимо исключить в принципе.

"Это не может иметь никакого оправдания. Ни технического, ни механического, ни политического", - заявила Тимошенко.

Нардеп подчеркнула, что она дала поручение всем местным организациям "Батькивщины" промониторить ситуацию в регионах.