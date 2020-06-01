Тимошенко закликала розкрити подробиці переговорів з МВФ

Президент Володимир Зеленський повинен повідомити людям про умови, які поставив перед країною Міжнародний валютний фонд, і назвати імена уповноважених, які будуть вести переговори про запозичення. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів.

"Закони проти інтересів України - про розпродаж сільськогосподарської землі і про знищення Національного банку як державної установи - президент Зеленський підписав, але ніяких кредитів МВФ Україна не отримала. Замість цього ми отримали новий переговорний процес з МВФ і нові умови", - обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер партії зазначила, що сьогодні за спинами українців уповноважені президентом люди ведуть переговори про отримання нового кредитного формату від МВФ.

"Засоби масової інформації публікують різні переліки цих умов - це і нове підвищення тарифів на газ, електроенергію, тепло, скорочення і закриття шкіл, лікарень, звільнення сотень тисяч учителів, лікарів, медичних працівників. Окрім того, йдеться про те, щоб зекономити на пенсіонерах, та ще й НАК "Нафтогаз" і наглядові ради перетворити на іноземні структури, які керують державними монополіями", - розповіла голова "Батьківщини".

Процес переговорів з МВФ, переконана Юлія Тимошенко, не може відбуватися таємно від українського суспільства.

"Наша вимога - не може бути ніяких переговорів про майбутнє України за спиною українців. Президент повинен чесно розповісти громадянам про те, що відбувається на переговорах. Тому на погоджувальній раді я звернулася з вимогою до президента Зеленського прийти в парламент, представити українцям нові умови МВФ, чітко оприлюднити прізвища тих людей, які сьогодні уповноважені вести переговори з МВФ, і все це безумовно потрібно узгодити з українським суспільством. Ми хочемо бачити всіх цих людей на чолі із Зеленським в обличчя, щоб вони нам розповіли, що приймають, чому вони здають національні інтереси України, і хто за це потім буде відповідати", - підкреслила Юлія Тимошенко.