Тимошенко занесена в базу "Миротворца"

Юлию Владимировну среди прочего обвинили в нападении на пограничников

Лидер ВО "Батькивщина" народный депутат Юлия Тимошенко попала в базу центра "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины вместе с лидером "Руха новых сил" Михаилом Саакашвили.

Об этом говорится на сайте "Миротворца". Информация появилась вечером 11 сентября.

"Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы подозревают в действиях Тимошенко нарушение закона по ст. 332 УК Украины.

Также в базу "Миротворца" попал народный депутат, соратник Тимошенко Сергей Власенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", 10 сентября с подобной формулировкой на "Миротворце" появился Саакашвили