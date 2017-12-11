Тимошенко заявила о готовности взять на поруки Саакашвили

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко прибыла в Печерский районный суд Киева, где рассматривается дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет NewsOne.

По словам Тимошенко, она готова взять на поруки Саакашвили.

Кроме того, о такой же готовности заявили Юрий Деревянко, Виктор Чумак, Алена Шкрум, Виталий Куприй, Наталья Новак, Дмитрий Добродомов, Александр Опанасенко, Павел Костенко, Егор Соболев, Юлия Тимошенко, Иван Крулько, Алексей) Рябчин.

"Те люди, которые не боятся, которые понимают, что это профанация, они будут здесь и готовы взять на поруки Саакашвили", - заявил Юрий Деревянко.