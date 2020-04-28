Тищенко каже, що карантину дотримується, а його ресторан - "своєрідний штаб"

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявляє, що дотримується карантинних обмежень, а в своєму ресторані проводить особисті зустрічі.

Про це Микола Тищенко написав в Instagram, коментуючи сюжет програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", де повідомлялось, що його ресторан "Велюр" приймає відвідувачів під час карантину.

"Так, дійсно в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте - "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі", - зазначив Тищенко.

Він додав, що "це своєрідний такий штаб".

"Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції ...", - підкреслив депутат.

За словами Тищенка, у "Велюр" він зустрічається зі своїми помічниками і "з невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму ... перетворення міста Києва".

Як повідомлялося, журналісти в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить у мережу "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники і бізнесмени.