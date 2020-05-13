Тищенко прокоментував "жорстку розмову" з Зеленським про роботу свого ресторану

За словами депутата, всі його розмови пов'язані з Києвом, а з президентом у нього професійні відносини.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів свою версію "жорсткої розмови" з президентом Володимиром Зеленським через нелегальну роботу київського ресторану "Велюр" під час карантину.

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю УП.

Відповідаючи на уточнююче питання, нардеп сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви зараз жартуєте?".

За словами Тищенка, з президентом у нього "дуже професійні відносини".

"Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем. Як заступник голови фракції я виконую ті завдання, які стоять сьогодні перед парламентом, перед партією і перед нашою командою. В даному випадку всі мої розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманими фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", - заявив він.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з Миколою Тищенком, чий ресторан зловили журналісти на порушенні карантинних обмежень.

"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюся, що це буде приклад для інших народних депутатів: якщо ти народний депутат - не треба робити з себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати", - сказав Тимошенко.