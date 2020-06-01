Нардеп Олександр Ткаченко підтвердив, що погодився очолити міністерство культури

Ткаченко впевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну Народний депутат Олександр Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики. Вдячний колегам за довіру. Попереду ще голосування в Раді. Культура сьогодні в тривожному стані. За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер - коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн. Комітетом розробили ряд законів на підтримку культури та креативних індустрій. Плануємо цього тижня пройти друге читання закону No3377. Продовжуємо роботу над індустріальним Законом про медіа. Це ті завдання, які маю довести до кінця", - заявив Ткаченко.

Він зазначив, що з колишнім міністром Володимиром Бородянським у нього була ефективна співпраця.

"Він заклав хороший початок в багатьох напрямках, зокрема, запущена робота державних агентств. Так само плідно зараз працюємо з виконувачкою обов'язків - Світланою Фоменко. Фактично з нею на зв'язку регулярно. Найголовніше зараз - розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутності впродовж двох місяців міністра. І почати працювати", - підкреслив нардеп.

Ткаченко впевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Між іншим, лише вчора Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз "Слуги народу" на виборах мера міста.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.