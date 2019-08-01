Ткаченко прокомментировал возможность занять место Кличко

Гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко не против того, чтобы баллотироваться в мэры и возглавить Киев. Он считает, что власти в городе нету.

Как сообщил Ткаченко в комментарии НВ, сначала он ничего подобного не планировал, но сейчас "ситуация способствует", поскольку действующая власть Киева находится в кризисе. В случае, если он будет баллотироваться и победит, жизнь киевлян можно было бы улучшить устранением "серых, коррупционных схем и смотрящих".

В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районной власти. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а два человека - Вадим Столар, Максим Микитась

гендиректор холдинга "1 + 1 media"

Напомним, ранее тоже самое говорил глава Офиса президента Андрей Богдан. 30 июля 2019 на пресс-конференции он заявил СМИ, что ему предложили взятку в 20 млн долларов. И этот разговор якобы был осуществлен в интересах киевского городского головы.

Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В пресс-службе Кличко сообщили, что никакой официальной информации им не поступало.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин обсудит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА на ближайшем заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не покинет пост городского головы, если правительство одобрит его отставку с должности председателя КГГА.

Также Кличко пожаловался на давление со стороны Офиса Зеленского. По его словам, в команде президента требуют согласовывать руководство столицей с людьми главы государства. На это глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что мэр Киева потерял контроль над столицей.

А 31 июля стало известно, что Виталий Кличко в США встретился с личным адвокатом Дональда Трампа и своим давним другом - Руди Джулиани, который является противником Игоря Коломойского и Андрея Богдана.

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