В ОП наголосили, що припинення вогню є однією з умов проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

ТКГ домовилася про "повне та всеосяжне припинення вогню" на Донбасі з 27 липня. Про це повідомили в Офісі президента.

"Сьогодні на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

"Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей", - заявили в ОП.

Там додали, що припинення вогню є однією з умов проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 15 червня у ТКГ обговорили повне відновлення дії українського законодавства на території Донецької та Луганської областей.