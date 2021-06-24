ТКГ не вдалося дійти згоди щодо безпеки та розмінування на сході України - Грау

На засіданні Тристоронньої контактної групи в середу сторонам не вдалося погодити конкретні заходи, які могли б покращити безпекову ситуацію на сході України, як і не вдалося просунутися в обговоренні питання розмінування.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ повідомленні спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Хайді Грау.

"У центрі уваги робочої групи з питань безпеки та ТКГ були порушення режиму припинення вогню. На жаль, конкретні заходи, які могли б покращити ситуацію безпеки, узгодити не вдалося. Учасники обмінялися пропозиціями щодо спільного документа про механізм координації та перевірки, однак досягти консенсусу не вдалося. Спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом ", - заявила Грау.

Повідомляється, що політична робоча група продовжувала неформальні консультації. "Однак вже досить давно не вдається знайти конструктивний підхід і виконати доручення ТКГ розробити план дій у повній відповідності до Мінської угоди. Хотіла б зазначити, що в даному випадку процедурні питання домінують над обговоренням конкретних заходів", - зазначила Грау.

Учасники гуманітарної робочої групи провели детальне обговорення питання обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, "звертаючи особливу увагу на аспект процесуального очищення". Також було розглянуто перешкоди, що залишилися , для одночасного відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області.

Обговорення в економічній робочій групі були зосереджені на водопостачанні, пенсійних виплатах та правах власності. Особлива увага приділялася також екологічним проблемам, зокрема можливого створення експертної групи щодо затоплених шахт. У цьому контексті учасники "змогли узгодити ряд важливих процедурних питань".

Спецпредставник ОБСЄ також заявила, що протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів.

"Також місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених в порушення лінії відводу. Крім того, до цього часу існують систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дозволяє СММ ефективно виконувати свій мандат", - заявила Грау.

Як повідомлялося, в середу, 23 червня, відбулася чергова зустріч ТКГ та її робочих груп в форматі відеоконференцій.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому були досягнуті домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду місія зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 36 494 порушення режиму припинення вогню.

За минулу добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували 77 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 - на Луганщині.