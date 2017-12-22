Точно в цель: под Одессой испытали ракетный комплекс Ольха

Украинский ракетный комплекс Ольха сегодня, 22 декабря, прошел очередные успешные испытания. Об этом в своем Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса Ольха. Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель", - написал глава государства.

На испытательных пусках ракет на полигоне в Одесской области присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что у Украины есть новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора", - цитирует Турчинова пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО рассказал, что во время испытаний уточнялись баллистические характеристики, проверялись высокоточная система наведения, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

"Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в государственной акционерной холдинговой компании Артем", - подчеркнул Турчинов.

"Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания. Это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет перед российскими аналогами", - добавил он.