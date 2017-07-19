Только 12% законопроектов Верховной Рады 8-го созыва стали законами - ОПОРА

За два с половиной года работы Верховной Рады Украины нынешнего созыва лишь 12% законопроектов стали законами. Об этом сообщает пресс-служба проекта "ОПОРА", передает УНН.

По словам руководителя проекта ОПОРЫ по мониторингу парламента в рамках Программы Совет Анатолия Бондарчука, только 12% законопроектов, зарегистрированных в течение этого периода в Верховной Раде 8-го созыва, стали законами.

"Низкий уровень производительности законотворческой работы является институциональной проблемой украинского парламентаризма, которая характерна для всех созывов Верховной Рады. Однако в этом созыве депутаты уже инициировали наибольшее количество законопроектов, оставляет актуальной проблему законодательного "цунами"", - подчеркнул А.Бондарчук.

Он сообщил, что согласно мониторингу, народные депутаты наименее продуктивны в отношении 4634 представленных проектов и 344 принятых законодательных актов, составляет лишь 7%.

"Вместе с тем Правительство показатель производительности 30% - было инициировано 756 законопроектов, из которых вступили в силу 227. А наиболее продуктивным является Президент с показателем в 83%. Председателем государства было инициировано 117 законопроектов, из которых действующими стали 97", - рассказал он.

Напомним, Верховная Рада разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о Конституционном суде.