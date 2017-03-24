Только Трамп может урегулировать украинский кризис (The Wall Street Journal)

Президент Дональд Трамп решительно настроен заниматься национальной политикой, однако ему до сих пор мешают подозрения в связях представителей его команды с Россией в период предвыборной кампании. Чтобы положить конец всем этим домыслам и оставить эти проблемы в прошлом, новая администрация должна выработать более четкую политику в отношении России. И самый простой способ сделать это — принять более активное участие в урегулировании украинского конфликта, который подпитывает Москва.

Прежде чем стать лучше, российско-американские отношения, возможно, сначала должны ухудшиться. Ужесточение политики в отношении Москвы — это единственный способ получить рычаги влияния на Москву, изменить динамику ситуации на Украине и заручиться поддержкой Конгресса для своей внешней политики. У Трампа даже есть пример для подражания. В разгар холодной войны бывший президент США Рональд Рейган увеличил военное присутствие Вашингтона в Европе. Таким образом Рейган говорил с позиции силы, когда он призвал советского лидера Михаила Горбачева «разрушить эту стену».

Сегодня символом разрыва между Востоком и Западом является не стена, а опасный статус-кво, сложившийся на Украине. Минские соглашения, подписанные в 2014-2015 годах, должны были установить продолжительное перемирие и предотвратить военные действия в Донбассе. Однако ни та, ни другая цель не была достигнута.

Вина за это ложится главным образом на Россию, которая продолжает поддерживать нестабильность в Донбассе, при этом отказываясь брать на себя ответственность. Но с каких пор мы принимаем тот факт, что лучшее, на что мы можем рассчитывать после подписания этих соглашений, — это хрупкий замороженный конфликт, который выгоден Москве и никому другому? Пришло время принять новый подход, в рамках которого Америка должна взять на себя роль лидера.

Прежде чем заняться выработкой стратегии политического урегулирования, Киев должен увидеть улучшения в ситуации на востоке страны. А это должно включать в себя вывод российских войск и сил посредников, а также восстановление Украиной контроля над своей суверенной границей.

Москва осталась в Донбассе, потому что Запад позволил ей это сделать. США могут продемонстрировать решимость западных стран, усилив санкции в отношении России, а также увеличить издержки России, начав поставки оборонительных вооружений Украине. Тогда Киев сможет провести независимые выборы на востоке страны в отсутствие угрозы насилия, которая окутывала крымский референдум в 2014 году. Трампу также стоит назначить специального посланника, который будет заниматься вопросом санкций против России и помогать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Кто-то, вероятно, скажет, что, с политической точки зрения, г-н Трамп не сможет противостоять России после всех своих предвыборных заявлений. Однако в прошлом Рейган своим примером показал, как демонстрация силы может изменить условия для налаживания отношений. Встав на жесткий курс в отношениях с Москвой, Трамп победит своих критиков. А американский народ, включая большую часть конгрессменов, поприветствует нормализацию российско-американских отношений.

Все заинтересованы в том, чтобы разминировать бомбу замедленного действия на востоке Украины и найти новую формулу взаимодействия. Киеву это поможет решить проблемы с безопасностью, Москве — избавиться от экономических санкций, а для президента Трампа это станет гамбитом, который наконец утихомирит его российских демонов и покажет его как лидера-наследника принципов Рейгана, каким он и хочет быть.

Андерс Фог Расмуссен — основатель консалтинговой компании Rasmussen Global. С 2001 по 2009 год он был премьер-министром Дании, а с 2009 по 2014 год — генеральным секретарем НАТО.