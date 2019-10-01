Том Круз прибыл в Киев по приглашению Президента - ОП

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино", - указано в сообщении.

В ОП также добавили, что: "Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену. Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей".

Как сообщал УНН, Том Круз приехал в Киев и спустился в метро на "Золотых воротах".