Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України - Порошенко

Отримання Україною Томосу про автокефалію завершить утвердження її незалежності і самостійності.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі - України в суботу в Києві.

- Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України і самостійності нашої держави, що зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян… Особливо тих, які зараз перебувають поза спілкуванням з вселенським православ'ям, - заявив він.

За його словами, мільйони українців очікують якнайшвидшого визнання Автокефальної православної церкви в Україні і готові до нього.

Порошенко підкреслив, що автокефалія - це питання української незалежності, питання української національної безпеки і питання всієї світової геополітики.

Президент гарантує, що влада не втручатиметься у церковні справи.

- Я гарантую, що влада не втручатиметься в суто внутрішні церковні справи. Але і заявляю про те, що й іншим державам не дозволить цього робити. Для того і вважаю вкрай необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор, - сказав він.

Він зазначив, що в Російській Федерації церква "тільки на папері відокремлена від держави, а насправді вона сама назвалася "скріпою" режиму".

- Вона повністю і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Більш того, сама доктрина Російського миру народилася в люксових келіях ієрархів Російської православної церкви, - заявив Порошенко.

Президент підкреслив, що така ситуація є прямою загрозою національній безпеці України, "що просто зобов'язує нас діяти".

Він підкреслив, що віруючі і церковні громади самі будуть вирішувати чи приєднуватися до помісної церкви.

Напередодні Вселенський Патріарх Варфоломій передав послання президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії.

До слова, раніше Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній в інтерв'ю Фактам ICTV розповів невідомі факти про історію Хрещення Русі.