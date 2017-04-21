Топ-100 богачей Украины вновь возглавил Ахметов, Порошенко потерял позиции

Порошенко потерял две позиции, опустившись на 10 место.

На первом месте рейтинга 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала "Фокус" оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $2,2 млрд.

На втором месте оказался Игорь Коломойский с $1,2 млрд, за ним идет Геннадий Боголюбов, состояние которого оценили в $1,2 млрд. Четвертое место занял Виктор Пинчук с $1,1 млрд.

На пятое место поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с $871 млн, заняв место владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка, который, таким образом, опустился на шестое место. Состояние Косюка оценили в $738 млн.

Опустился с шестого места на седьмое владелец DCH Group Александр Ярославский с $734 млн. Восьмое место занял владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в $635 млн. Сохранил за собой девятое место Дмитрий Фирташ, владелец Group DF, с $623 млн.

А вот президент Украины, владелец Roshen Петр Порошенко потерял две позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. Глава государства занял 10 место с $589 млн.

Как сообщал УНИАН, в рейтинге самых богатых долларовых миллиардеров мира по версии влиятельного американского журнала Forbes попали шестеро украинцев.