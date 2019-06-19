Топ-3 самых богатых депутатов

Как и сколько заработали

Как изменилось благосостояние народных избранников за четыре года в Верховной Раде Тройка самых богатых депутатов Рады в 2018-ом году — Вадим Новинский (Оппозиционный блок), Максим Ефимов (БПП) и Сергей Мартыняк (Воля народа).проанализировала электронные декларации нардепорв за четыре года.

Это не зарплата. В 2018 году 38% из общего пирога — это другие доходы (например, кредит), 33% — дивиденды. Зарплата составляет лишь 7%.

Самый большой прирост в абсолютном значении доходов у тех же депутатов.

Вадим Новинский за первый полноценный год работы в Раде 8 созыва он заработал 107 млн грн. В 2018 уже 458 млн грн (+328%). Самая большая доля (71%) в доходах у Новинского — дивиденды.

На втором месте — Максим Ефимов с БПП. Его доходы выросли в 19 раз до 334 млн в 2018-ом году. Его “секретное оружие” — погашение задолженности по договору уступки прав требования. По этому типу дохода он получил 296 млн грн.

Сергей Мартыняк из Воли Народа заработал за 2015-й “скромные” 30 млн грн, а спустя четыре года уже 217 млн грн (+621%). Что вывело его на третье место. Подробнее читайте тут>>>