Трагедия 18 мая: что нужно знать о депортации крымских татар

73 года назад, 18 мая 1944 года началась принудительная депортация крымских татар из родного Крыма.

Выселение татар с полуострова было инициировано решением Государственного комитета обороны СССР. Крымскотатарский народ выгоняли из дому, не дав достаточно времени на сборы вещей и грузили в вагоны для скота, которые направлялись в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, однако фактически из Крыма гнали и служивших в красной армии с семьями.

На сегодняшний день украинскому читателю доступны две знаковые книги о депортации и судьбе крымскотатарского народа.

"Омріяний край" Лили Хайд

Главная героиня книги - крымскотатарский девочка Сафинар, которая родилась уже за пределами исторической родины и выросла на рассказах о райском месте под названием "Крым". Когда многолетняя мечта оказаться на родной земле осуществилась, девочку ждало жесткое разочарование: новая реальность отнеслась к ней более чем враждебно.

В книге мастерски описаны трудности, с которыми крымскотатарский народ столкнулся при попытках вернуться домой.

"Мустафа Джемилев Несгибаемый" Алима Алиева и Севгиль Мусаевой

Алим Алиев и Севгиль Мусаева - украинские журналисты крымскотатарского происхождения. Оба родились в Узбекистане. В 1989 году году их семьи смогли вернуться на родину, в Крым. Мустафа Джемилев - национальный лидер крымских татар, символ единения депортированного народа и возвращение его на родную землю. Он посвятил свою жизнь борьбе с системой, огромной репрессивной махиной, прошел советские тюрьмы, голодовки, запугивания - и победил. Но аннексия Крыма 2014 начала новый виток испытаний.

Трагедию крымскотатарского народа раскрывают и фильмы режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сейтаблаева.

"Хайтарма"

Художественный фильм "Хайтарма" рассказывает о трагической дате в истории крымскотатарского народа - 18 мая 1944 года - сталинской депортации крымских татар. В центре сюжета фильма - летчик, дважды герой Советского Союза, Аметхан Султан. В мае 44-го года после осовобождения Севастополя Аметхан отправляется в отпуск в родную Алупку. На его глазах 18 мая и начинается депортация крымских татар.

"Чужая молитва"

Фильм рассказывает историю молодой крымскотатарской девушке, которая во время немецкой оккупации Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейским детям.

Саиде - воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью парень Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой возникает тяжелая моральная дилемма - помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных воспитанников и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, учит языку, обычаям и молитвам.

Премьерный показ "Чужой молитвы" состоится сегодня, 18 мая.

Культура крымскотатарского народа пронизана любовью к родному полуострову. Аннексия украинского Крыма Россией стала для крымских татар второй трагедией после депортации. Это отразилось и в современной музыкальной культуре.

Симвличными для многих крымских татар стали слова стихотворения Лили Буджуровой "Когда мы вернёмся" о возвращении депортированных народов домой.

Как сообщали Українські Новини, 18 мая - День памяти жертв депортаций народов Крыма, а также День вышиванки и Международный день музеев.

Ранее Арьев заявил, что в ПАСЕ собрали подписи с требованием от России восстановить Меджлис.