Трамп может посетить Украину перед визитом в Россию, - СМИ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут посетить Украину перед визитом в Россию. Об этом сообщает The Guardian.

Главы государств рассматривают визит в Киев для того, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.

Сообщается, что среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве, но избегание военного парада. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая. Читайте также:За мир во всем мире. Кандидаты в президенты США - об Украине, России и международных отношениях

"Правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию", - пишет The Guardian.

Отмечается, что окончательного решения Трамп и Джонсон еще не приняли.