Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что "Украинагейт" исчерпан

Дональд Трамп прокомментировал интервью Владимира Зеленского

Дональд Трамп после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления со стороны президента США считает "Украинагейт" исчерпанным.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт". Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

"Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.

Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов обвинил демократов, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

Heading to Europe to represent our Country and fight hard for the American People while the Do Nothing Democrats purposely scheduled an Impeachment Hoax hearing on the same date as NATO. Not nice! pic.twitter.com/LCXYhoOWF6 - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.