Трамп привітав Польщу з роковинами початку Другої світової війни - WP

1 вересня Трампа запитали про поїздку до Польщі, яку він скасував через ураган "Доріан", і у відповідь на питання, чи є у нього що сказати жителям країни, яка згадувала річницю початку Другої світової війни, Трамп не знайшов нічого краще, ніж привітати поляків.

Про це пише Washington Post.

"У мене є відмінне послання для Польщі. І у нас є Майк Пенс, наш віцепрезидент, він ось-ось приземлиться, він представляв там мене. Я дуже хочу туди з'їздити найближчим часом. А поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато польських людей в нашій країні; це може бути восьми мільйонів. Ми любимо наших польських друзів", - заявив лідер США. Читайте також: Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа - WP

Як раніше повідомляло агентство, комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США збирається зайнятися розслідуванням питання про таємні виплати президентом Дональдом Трампом грошових коштів жінкам, з якими він нібито мав відношення, в обмін на мовчання.