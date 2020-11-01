Трамп звинуватив Байдена в намірі закрити США на багаторічний карантин

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого опонента Джо Байдена на президентських виборах, які відбудуться 2 листопада, в намірах оголосити в країні карантин, який триватиме не один рік.

"Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на роки. Божевілля!

Блокування не буде. Велике американське відродження вже почалося", - написав Трамп в своєму Фейсбук-акаунті в неділю.

Вибори в США відбудуться 3 листопада. За пост президента ведуть боротьбу представник республіканців президент США Дональд Трамп і кандидат від демократів Джо Байден.