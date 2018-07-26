Transparency International Украина призывает Холодницкого добровольно уйти в отставку

26 июля 2018, 19:49
 Политика Источник: Зеркало недели. Украина

Антикоррупционная организация "Transparency International Украина" призывает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры. Как отмечается на сайте организации, только такой шаг Холодницкого сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине.

"Руководитель учреждения является ее лидером и лицом, поэтому его запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет. При сложившихся обстоятельствах, ТI Украина призывает Назара Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

Сегодня Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила привлечь к дисциплинарной ответственности Назара Холодницкого. КДКП определила дисциплинарное взыскание в виде выговора, вместо увольнения. Основанием для рассмотрения данного вопроса стали жалобы руководства Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры на неоднократные грубые нарушения правил прокурорской этики и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, что 20 марта на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнаружили скрытые средства прослушивания. Следственные действия в отношении руководителя САП вело Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством ГПУ.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что в записях, сделанных в кабинете, не выявлено оснований для привлечения его к уголовной ответственности, но зафиксировано дисциплинарное нарушение в работе.

30 марта Луценко и Сытник направили в КДКП жалобы на Холодницкого.

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 