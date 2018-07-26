Transparency International Украина призывает Холодницкого добровольно уйти в отставку

Антикоррупционная организация "Transparency International Украина" призывает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры. Как отмечается на сайте организации, только такой шаг Холодницкого сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине.

"Руководитель учреждения является ее лидером и лицом, поэтому его запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет. При сложившихся обстоятельствах, ТI Украина призывает Назара Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

Сегодня Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила привлечь к дисциплинарной ответственности Назара Холодницкого. КДКП определила дисциплинарное взыскание в виде выговора, вместо увольнения. Основанием для рассмотрения данного вопроса стали жалобы руководства Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры на неоднократные грубые нарушения правил прокурорской этики и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, что 20 марта на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнаружили скрытые средства прослушивания. Следственные действия в отношении руководителя САП вело Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством ГПУ.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что в записях, сделанных в кабинете, не выявлено оснований для привлечения его к уголовной ответственности, но зафиксировано дисциплинарное нарушение в работе.

30 марта Луценко и Сытник направили в КДКП жалобы на Холодницкого.