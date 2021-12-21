Треба думати над новими ініціативами для врегулювання ситуації на Донбасі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що треба думати над новими ініціативами для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на полях конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", що триває у селі Гута Івано- Франківської області.

Зокрема, на запитання, чи не планується запровадження аналогічного Кримській платформі формату, який би допоміг врегулювати ситуацію на Донбасі, Зеленський відповів: "Мінськ, засідання Тристоронньої контактної групи - це і є такий майданчик, де можна про щось говорити та про щось домовлятися... Але принаймні є де і є хто".

Президент зазначив, що "Кримська платформа" була створена через те, що питання Криму не було де обговорювати.

"Хоча треба думати щодо Донбасу над новими ініціативами", - додав він.