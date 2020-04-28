Треба розмежувати в органах влади функції політичних призначенців і кадрових професіоналів - Ігор Смешко

Дефіцит професіоналів, розбалансована система влади та відсутність у вищих осіб держави перевіреної інформації для ухвалення стратегічних рішень заважають Україні давати адекватні відповіді на зовнішні і внутрішні загрози.

Аби це змінити, треба розмежувати в органах влади функції політичних призначенців і кадрових професіоналів, передати виконавчу владу й відповідальність в одні руки та створити антикризовий центр, куди повинна сходиться інформація з різних джерел для її перевірки, узагальнення і ранжування за пріоритетами.

Про це повідомив лідер політичної партії «Сила і Честь», триразовий голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України доктор технічних наук, професор, генерал-полковник Ігор Смешко, інформує прес-служба політичної партії "Сила і Честь".

«З кожним роком в Україні залишається все менше й менше фахівців світового рівня, здатних на будівництво держави. Вони довгі роки «вимивалися» з державних органів олігархічно-клановою політичною системою, скопійованою з російської.

Єдина відмінність в тому, що в Росії її серцевиною є органи безпеки і є стала імперська парадигма, яка вже перетворилась на державну традицію. У нас основою цієї політичної системи є феодально-кланові політичні угрупування, які приховано контролюються олігархами із проникненням їх політичного впливу на спецслужби. Але без поширеної в суспільстві на державному рівні національної ідеї і стратегії розвитку, які б об’єднали народ України і вже стали би його національною традицією.

Для того, щоби почати процес виходу з цієї авторитарної моделі управління, яка тільки маскується під демократію, нам потрібно розмежувати повноваження політичних призначенців від кар’єрних і позапартійних професіоналів. Як це є в сталих демократіях Заходу.

Політики, які після виборів приходять на керівні посади, мають бути обмежені в своїх правах по відношенню до основної маси позапартійних професіоналів. Щоразу після приходу нового політика в керівництво державного органу, в нас відбувається чергове винищення фахової вертикалі для підлаштування під «нову політичну силу». Яка, як правило, заявляє про себе, як про чергову «місію» і зневажливо ставиться до того, що було зроблено до неї у державотворенні.

Хто піде працювати у владу, якщо немає правил і захисту для позапартійних професіоналів? Конформісти безумовно є і завжди будуть, але справжні фахівці з моральними принципами втрачаються, як правило, назавжди.

У США, наприклад, є закон, що дозволяє позапартійному професіоналу, який отримує суперечливу до Конституції і законів політичну вказівку, заявити про це. Він отримує державний захист в статусі свідка, й після цього починається внутрішнє розслідування під контролем Конгресу.

При нашій нинішній авторитарній феодально-клановій політичній системі ми продукуємо нові псевдополітичні «еліти», у яких, здається, взагалі відсутнє уявлення, яку політичну систему і яку модель економіки ми повинні будувати. Не кажучи вже про дотримання Конституції і законів України, згідно з якими ми і маємо будувати саме демократію.

Це все спричиняє кадрову невідповідність наших вищих органів влади тим завданням, що стоять перед державою», — переконаний Ігор Смешко.

За його словами, також існує дисбаланс між повноваженнями та відповідальністю президента й прем’єр-міністра.

«Розділені повноваження керівника виконавчої гілки влади, президента й прем’єр-міністра, продовжують розривати Україну. У президента вся інформаційно силова складова державної влади, а у глави уряду – фінансово-економічна. Це спрацьовує при авторитаризмі — прем’єр не може ослухатись президента, коли він втручається в фінанси і економіку. Навіть, якщо це непрозорі для суспільства вказівки, без будь-якої відповідальності президента по кримінальному кодексу за можливі збитки державі внаслідок їх виконання.

В діючих і успішних демократіях , нічого подібного немає. Якщо керівник виконавчої влади – президент, то він має й керувати урядом, як це відбувається, наприклад, у США. Або ж якщо віддаємо повноваження керівника виконавчої влади прем’єр-міністру, то президент має передати йому і частину своїх силових повноважень.

Інакше протиріччя і фактичну безвідповідальність за кінцеві показники діяльності Уряду в економічній, оборонній, науково-культурній, освітянській, медичній і екологічній сферах діяльності ми ніколи не подолаємо», — наголосив лідер політичної партії «Сила і Честь».