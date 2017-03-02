Требование об отставке Кличко переросло в драку в Киевсовете

На пленарном заседании Киевского совета подрались депутаты от фракций "Свободы" и "Солидарности".

Детали драки было зафиксировано на видео обнародованном в Youtube..

Драка произошла между депутатами от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от фракции "Солидарность" Александром Харченко.

Конфликт произошел после того, как депутат парламента от Свободы Юрий Левченко призвал "вынести ногами вперед" мэра Киева.

"Виталий Владимирович должен подать в отставку. И если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед", - сказал Левченко.

После этого Харченко потребовал, чтобы жалобу направили в ГПУ, за что был атакован Назаренком.

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