Трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении, - СБУ

Служба безопасности заявляет, что трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении в незаконных действиях.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передают Українські Новини.

"В рамках начатого уголовного производства у сотрудников НАБУ было изъято значительное количество вещественных доказательств, указывающих на совершение ими ряда уголовных правонарушений. Трем работникам НАБУ объявлено о подозрении в совершении преступления", - написала она.

По ее словам, во время санкционированных следственных действий (обысков) в сейфе сотрудника НАБУ был изъят конверт, в котором находился план компрометации работника Нацбанка.

"Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до "подкладывания" проституток чиновникам государственного регуляторного органа", - отметила она.

Гитлянская сопроводила информацию фотокопиями изъятых документов.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ начало служебное расследование в связи с задержанием полицией сотрудника бюро с наркотиками в Киеве.

Ранее Национальное антикопрупционное бюро уволило двух детективов за нарушение присяги.