Третий тест "Слуги народа" Руслана Горбенко на коронавирус показал положительный результат

Два из трех тестов депутата оказались положительными.

Третий тест народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в депутатском корпусе.

Источники издания сообщили: "Да, тест дал положительный результат".

Ранее у народного депутата Руслана Горбенко из фракции "Слуга народа" обнаружили коронавирус при повторном тестировании. Первый тест показал отрицательный результат, поэтому ему сделали третий.

По словам Горбенко, он не общался и не встречался в больнице с депутатами Сергеем Шаховым и Александром Лукашевым из ОПЗЖ, у которых ранее обнаружили коронавирус. Также он добавил, что за последние месяцы не выезжал за границу и находился в самоизоляции.

11 марта нардеп Шахов вернулся из-за границы - побывал во Франции и Швейцарии. После поездки он 12 марта посетил заседание Комитета Верховной Рады по экологии, на котором контактировал с 11 народными депутатами. Позже его госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, что заразился в Украине.