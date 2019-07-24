Три года под стражей: Ефремов рассказал о своих планах после выхода из СИЗО

Бывший руководитель фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов вышел из следственного изолятора в Старобельске Луганской области и рассказал, что собирается "отбелить свою репутацию и репутацию Партии регионов". Ефремов решил, что он невиновен и не собирается заканчивать свою политическую деятельность.

"Для меня главная задача - доказать, что я, как член "Партии регионов" совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в "Партии регионов" - это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - сказал обвиняемый в государственной измене Ефремов телеканалу "1+1" после выхода из СИЗО. "Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо".

Ефремов вышел из СИЗО 24 июля, после того, как суд заменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщалось, ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, подозреваемого в государственной измене, содействии террористической организации "ЛНР", посягательстве на целостность и суверенитет страны и захвате государственных зданий. 4 января обвинительный акт направлен в суд.

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. На следующий день его взяли под стражу, суд неоднократно продлевал ему меру пресечения.

13 января 2017 года Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область. Уголовное производство в отношении него рассматривается в Старобельском районном суде.

По материалам ТСН